Slechts een derde van de zelfstandige bouwvakkers is verzekerd tegen ziekte of ongevallen. In 2010 was dat aandeel nog meer dan 70 procent. Hoge premies en strenge eisen van verzekeringsmaatschapppijen spelen de zelfstandigen parten.

Vooral bouwvakkers van 45 jaar en ouder vallen tussen wal en schip, schrijft Trouw dinsdag op basis van peilingen van belangenclub Zelfstandigen Bouw.

Ze kunnen geen verzekering krijgen, omdat het risico op gezondheidsproblemen groot is. Als ze wel zijn verzekerd, dan wordt de verzekering vanwege dezelfde redenen op hun zestigste beëindigd.

Cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) laten zien dat zeven jaar geleden 43 procent van de zelfstandige bouwvakkers nog verzekerd was. Maar het aantal zzp'ers in de bouw nam toe en daarmee ook de groep onverzekerden.

Het aandeel verzekerde zelfstandige bouwvakkers van 30 procent lijkt veel in vergelijking met de 19 procent verzekerden onder alle zzp'ers, maar het werk in de bouw is zwaar en dat maakt de groep bouwvakkers kwetsbaar.

Eerder deze maand pleitte werkgeversorganisatie AWVN voor een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor alle werkenden. Werkgevers verzetten zich daartegen.