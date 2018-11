De Kamer van Koophandel (KvK) onderzoekt in welke mate ondernemers last hebben van commercieel gebruik van het Handelsregister. Gegevens uit het openbare overzicht kunnen worden opgevraagd, waarna ondernemers ongevraagd benaderd kunnen worden via telefoontjes en e-mails.

De KvK voert het onderzoek uit na klachten van ondernemers die zeggen last te hebben van agressieve, ongewenste marketingtelefoontjes en commerciële aanbiedingen via diverse kanalen, laat de KvK weten aan NU.nl. Waarover de meeste klachten gaan, moet uit het onderzoek blijken.

In april zei de privacywaakhond Autoriteit Persoonsgegevens (AP) dat de KvK mogelijk de Nederlandse privacywet overtreedt door commerciële partijen toegang te geven tot het Handelsregister. "Dit lijkt op het eerste gezicht slecht te verenigen met het oorspronkelijke doel van de gegevensverwerking", zei AP-voorzitter Aleid Wolfsen destijds.

Ondernemingen moeten verplicht ingeschreven staan in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. In sommige gevallen geven zzp'ers en kleine ondernemers zonder zakelijk adres daarmee ook een privéadres of -telefoonnummer prijs.

'We vragen niet waar informatie voor gebruikt wordt'

Dagelijks wordt het Handelsregister tienduizend keer tegen betaling geraadpleegd. Volgens de organisatie gebeurt dat in 29 procent van de gevallen voor commerciële doeleinden. De KvK weet echter niet met welke intentie een organisatie het Handelsregister raadpleegt. "We vragen niet waarvoor mensen de informatie gaan gebruiken, omdat we verplicht zijn om te leveren", aldus een woordvoerder van de KvK.

Organisaties kunnen het Handelsregister raadplegen om verschillende producten van de KvK te kopen, zoals een bedrijfsprofiel of een uittreksel. De verkoop gebeurt zowel individueel als gebundeld. In het geval van commerciële doeleinden worden de gegevens gekocht om bijvoorbeeld gericht te kunnen adverteren of om ze door te verkopen.

In andere gevallen wordt informatie door bijvoorbeeld concurrenten of potentiële klanten gekocht, of door een bank die daarmee gegevens controleert. Dat is een belangrijke functie van het openbare karakter van het Handelsregister, benadrukt KvK-woordvoerder Hester Schoppert.

'Informatie blijft in uittreksel beschikbaar'

Schoppert stipt aan dat ondernemers aan de KvK kunnen laten weten dat zij op hun zakelijke adres geen commerciële post willen ontvangen, of verkoop aan de deur. Ook kunnen zij zich aanmelden voor het Bel-me-niet Register van Stichting Infofilter.

De woordvoerder zegt dat de KvK onderzoekt of het telefoonnummer in bepaalde producten van het Handelsregister weggelaten kan worden, maar benadrukt dat dit niet voor het uittreksel geldt. "Daarvoor moet de wet aangepast worden."

De KvK wil de resultaten van het onderzoek naar ondernemersklachten over privacy en het Handelsregister in november openbaar maken.