Cabinepersoneel van Ryanair op Eindhoven Airport legt dinsdag voor 24 uur het werk neer. Volgens vakbond FNV richt het protest zich tegen de sluiting van de vliegbasis door Ryanair en de manier waarop hun werkgever met ze omgaat.

De medewerkers gaan een petitie overhandigen aan het provinciebestuur van Noord-Brabant. De provincie is als aandeelhouder in de luchthaven partij in het conflict, vindt FNV.

De Ierse luchtvaartmaatschappij sluit per 5 november zijn basis in Eindhoven. Dit betekent dat er geen Ryanair-personeel meer gestationeerd zal zijn in Eindhoven.

Er wordt nog wel gevlogen van en naar Eindhoven, maar die vluchten zullen worden uitgevoerd door personeel van bases in andere landen. Volgens FNV heeft cabinepersoneel dat nog in zijn proeftijd zat, nu "van de een op de andere dag geen inkomen meer".

FNV verwacht dat "het gros'' van de dinsdag ingeroosterde cabinemedewerkers meedoet aan de werkonderbreking. De vakbond heeft via een kort geding al geëist dat de luchtvaartmaatschappij duidelijk maakt waarom de sluiting van de Eindhovense basis noodzakelijk is.

Volgens Ryanair gaan alle vluchten door

Ryanair spreekt van een "onnodige" staking en stelt dat alle vluchten van en naar Eindhoven dinsdag gewoon doorgaan. De maatschappij heeft bij eerdere stakingen dit jaar stakingsbrekers ingezet. De vliegtuigen worden dan bemand door crews uit andere landen.

Eerder zei Ryanair te proberen het aantal banen dat in Eindhoven verloren zal gaan tot een minimum te beperken. FNV hecht weinig waarde aan die belofte: "Ryanair heeft zich nooit wat aangetrokken van werknemersrechten of van Nederlands (arbeids-)recht", zegt Leen van der List van FNV Luchtvaart.

Van der List wil actie van het kabinet. "Het is tijd dat minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zwart op wit zet dat werknemers die in Nederland wonen en werken, vallen onder Nederlands recht. Zowel nu als in de toekomst."