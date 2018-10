Ruim een kwart van de bedrijven stimuleert werknemers met een leaseauto alleen handsfree te bellen of de telefoon tijdens het rijden niet te gebruiken. Maar nog lang niet alle bedrijven hebben zo'n beleid, blijkt zaterdag uit onderzoek van onder meer Veilig Verkeer Nederland (VVN).

Bovendien verwacht een deel van de werkgevers dat personeel tijdens het rijden reageert op e-mails en app'jes, blijkt uit het onderzoek onder duizend leaserijders van VVN en de Vereniging van Nederlandse Autoleasemaatschappijen (VNA).

Een op de drie werknemers denkt dat de baas binnen een half uur een reactie op een telefoontje verwacht, ook als hij of zij onderweg is.

De VVN en VNA willen dat bedrijven meer doen om bellen tijdens het rijden te voorkomen. Op dit moment neemt 28 procent van de werkgevers maatregelen. Dat doen ze bijvoorbeeld door een carkit te laten inbouwen of voorlichting te geven over de gevaren van bellen tijdens het rijden.

Ruim de helft van leaserijders kreeg instructies

Zo'n 52 procent van de leaserijders heeft instructies gekregen voor het gebruik van de smartphone tijdens het rijden van zakelijke kilometers. Om te voorkomen dat mensen de smartphone gebruiken achter het stuur, laten sommige bedrijven een app installeren die het mobiele telefoonverkeer in de auto onmogelijk maakt.

Er is toch nog een lange weg te gaan, vinden VVN en VNA. De organisaties denken dat met name de mentaliteit binnen bedrijven ertoe leidt dat chauffeurs het normaal vinden om tijdens het rijden te reageren op hun smartphone.

'We moeten snel naar een nieuwe sociale norm'

Een derde van de chauffeurs vindt het lastig om de smartphone tijdens de rit te negeren, schrijven de onderzoekers. Verder blijkt dat het binnen 35 procent van de bedrijven normaal is dat je binnen een half uur een reactie geeft op een bericht van een collega.

"Wat mij betreft moeten we heel snel naar een nieuwe sociale norm ten aanzien van afleiding in het verkeer en specifiek het gebruik van de smartphone", vindt directeur Renate Hemerik van VNA.

"Werkgevers vinden het in ruim 10 procent van de gevallen een normale zaak dat werknemers berichten lezen en terugschrijven tijdens het rijden", zegt VVN-directeur Alphons Knuppel.

"Daar is nog een wereld te winnen. De simpelste oplossing is natuurlijk om de smartphone tijdens verkeersdeelname gewoon uit te schakelen of in je tas achter in de auto te leggen."