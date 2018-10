HEMA wordt overgenomen door Ramphastos Investments, de investeringsmaatschappij van Marcel Boekhoorn - een van de bekendste en opvallendste ondernemers van Nederland.

Boekhoorn zit in een hoop bekende Nederlandse bedrijven

Boekhoorn begint zijn loopbaan als registeraccountant in 1986, maar begint al gauw met het verwerven (en verkopen) van belangen in bedrijven. Zijn eerste winst pakt hij op sigarenkistjesfabrikant Picus, maar zijn eerste echte klapper is Bakker Bart, dat in 1999 voor 350 miljoen gulden wordt verkocht.

Dat is zeker niet zijn grootste deal; die komt met de verkoop van telefoonprovider Telfort, dat voor bijna een miljard aan KPN wordt verkocht. Boekhoorn zelf houdt daar ongeveer een half miljard aan over.

Boekhoorn lijkt goed te kunnen genieten van dat succes. Een van zijn eerste bedrijven heet Bowolar, dat naar verluidt staat voor 'Boekhoorn wordt lachend rijk'. In rijkemensenlijst Quote 500 staat Boekhoorn op het moment op plek negentien met een geschat vermogen van 1,1 miljard euro.

Niet alles draait uit op een succes

Niet alles kan altijd lukken. Boekhoorn steekt miljoenen in de gratis ("maar niet goedkope") krant De Pers, die moet concurreren met Spits en Metro. De krant is populair bij lezers, minder bij adverteerders. In 2012 gaat de stekker eruit.

Boekhoorn heeft iets met dieren

De ondernemer staat bekend als dierenvriend en is ook eigenaar van het Ouwehands Dierenpark, in het Utrechtse Rhenen. Zijn grootste overwinning op dit vlak haalt hij in 2017 als hij de twee reuzenpanda's Xing Ya en Wu Wen naar zijn dierenpark haalt. Panda's worden niet gekocht, maar kunnen alleen worden geleast van China en moeten worden gezien als een politiek geschenk. Kosten: 7 miljoen euro.

"Vandaag komt een droom uit", zegt Boekhoorn op de dag dat de panda's aankomen. "Dat we deze twee reuzenpanda's kunnen presenteren. Een mannetje en een vrouwtje. Een droompaar."

Hij support NEC, ook financieel

De geboren Nijmegenaar is al sinds zijn jeugd fan van NEC. Inmiddels geldt hij ook als een van de grootste geldschieters van de voetbalclub. Hij heeft een eigen loge in het Goffertstadion, waar hij de meeste thuiswedstrijden van de club bekijkt.

Ook in de relationele sfeer heeft Boekhoorn een band met profvoetbal. Boekhoorn heeft een relatie met Rebecca Cabau van Kasbergen, de zus van Yolanthe Sneijder Cabau; ex-international Wesley Sneijder is dus zijn zwager.

Dat loopt niet altijd goed af. Tijdens de HEMA-persconferentie laat hij weten dat hij wat moeilijk liep, een blessure die hij opliep toen hij Sneijder probeerde te poorten tijdens een familie-uitje.