Zakelijk Tegenvallende cijfers voor voedingsmiddelenbedrijf Wessanen De groei van voedingsmiddelenbedrijf Wessanen is in het derde kwartaal teruggelopen. De omzet daalde met 2 procent naar 144,2 miljoen euro, maakt het bedrijf achter onder meer de merken Zonnatura en Clipper vrijdag bekend in een kwartaalbericht.