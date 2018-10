Het Amerikaanse techbedrijf Palantir Technologies overweegt een beursgang, waarbij de onderneming gewaardeerd zou worden op 41 miljard dollar.

Het bedrijf, opgericht door investeerder Peter Thiel, bespreekt de plannen met Credit Suisse Group AG en Morgan Stanley. Het concern zou in de tweede helft van 2019 naar de beurs willen, meldt The Wall Street Journal donderdag.

Palantir is een van de meest gesloten bedrijven van Silicon Valley. De beursgang zou de grootste beursgang in jaren zijn.

Palantir bestaat sinds 2004 en is gespecialiseerd in het analyseren van grote hoeveelheden data en heeft onder meer de FBI en de CIA in zijn klantenkring. Het bedrijf hielp onder meer bij het opsporen van Osama Bin Laden, de leider van Al Qaeda.

Sinds 2010 richt het bedrijf zich ook op de financiële markt. In 2015 werd Palantir nog gewaardeerd op 20 miljard dollar. In 2016 nam het concern de Nederlandse start-up Silk over.