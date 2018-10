De Europese Commissie heeft de geplande rechtszaak tegen Ierland over belasting die niet werd geïnd bij Apple laten vallen. Inmiddels heeft Ierland de volledige betalingsachterstand van ruim 14,3 miljard euro geïnd bij het bedrijf.

In 2016 werd Apple door de Europese Commissie gesommeerd 13 miljard euro aan niet-betaalde belastingen in Ierland alsnog te betalen. Volgens Brussel heeft Apple met een belastingdeal in het land illegale staatssteun ontvangen.

Ierland moest het geld in januari 2017 op zijn rekening hebben staan, maar het duurde tot september 2018 voordat de volledige 13,1 miljard euro, plus een rente van 1,2 miljard, door Ierland werd geïnd.

Vanwege het niet-halen van de eerste deadline werd Ierland in oktober 2017 door de Europese Commissie voor de rechter gedaagd. Omdat de betalingsachterstand inmiddels is betaald, laat Brussel deze zaak nu vallen.

Apple en Ierland in beroep tegen zaak

Apple maakte in Ierland gebruik van twee dochterbedrijven met de rechten om het intellectueel eigendom van Apple buiten de Verenigde Staten te gebruiken. Dankzij de belastingdeal met Ierland betaalde Apple in 2003 over zijn winst een belasting van effectief 1 procent. Tot 2014 daalde dat naar 0,005 procent. Apple heeft zijn bedrijfsstructuur in Ierland in 2015 veranderd.

Zowel Apple als Ierland is in beroep gegaan tegen de uitspraak uit 2016. Volgens beide partijen was de belastingdeal in lijn met zowel de Ierse als Europese wet. Het duurt vermoedelijk jaren voordat de Europese rechter definitief een uitspraak heeft gedaan.