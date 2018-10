De Nederlandse ondernemer Marcel Boekhoorn neemt HEMA over. Zijn investeringsmaatschappij Ramphastos neemt het oer-Hollandse bedrijf over van de huidige eigenaar, de Britse investeerder Lion Capital.

Dat maken de betrokken partijen vandaag bekend. De centrale ondernemingsraad van de warenhuisketen heeft inmiddels al een positief advies uitgebracht. De mededingingsautoriteiten moeten nog wel groen licht geven.

Tjeerd Jegen, CEO van HEMA, zegt erg verheugd te zijn. "Dit is het beste scenario voor HEMA, onze klanten, medewerkers en franchisenemers. Marcel Boekhoorn en zijn team hebben in de afgelopen jaren laten zien dat zij betrokken zijn bij hun deelnemingen, ondernemerschap stimuleren en een sterke investeringsvisie hebben." Prioriteit voor HEMA is nu om "verder financieel gezond" te worden.

HEMA is sinds 2007 eigendom van Lion Capital. Lion probeerde het bedrijf al sinds 2010 te verkopen, maar leek maar niet van HEMA af te komen. In juni ging voor de derde keer een overname niet door. Er werken meer dan negentienduizend mensen bij HEMA. Vanmiddag vindt er een persconferentie plaats, waarop meer bekend zal worden.

Relatie met franchisenemers zat overname in de weg

Pijnpunt in de onderhandelingen is steeds de onenigheid met franchisenemers. De franchisenemers zijn verenigd in de Vereniging Aangesloten Bedrijven HEMA (VAB), waar 250 zelfstandige HEMA-winkels bij zijn aangesloten. De VAB beheert 40 procent van alle Nederlandse HEMA-winkels. Er liepen meerdere rechtszaken, over onder meer online verkoop.

Inmiddels zijn die rechtszaken ingetrokken, meldt HEMA. Ook wil het de contracten met franchisers niet meer opzeggen, meldt het bedrijf: "Met de franchisenemers zijn nieuwe afspraken gemaakt over onder andere de afrekening over e-commerce. HEMA en de VAB zijn zich ervan bewust dat alleen samenwerken de enige manier is om vooruit te komen."

Franchisers zijn blij met Boekhoorn als nieuwe eigenaar

Paul Loeff, voorzitter van de VAB, zegt in een eigen persbericht blij te zijn met de nieuwe eigenaar. "Deze succesvolle uitkomst is geweldig nieuws voor alle betrokkenen. De geschilpunten uit het verleden zijn zeer constructief besproken en opgelost. De rechtszaken en opzeggingen zijn van tafel. Over de e-commercekosten zijn nieuwe afspraken gemaakt." Specifieke details over die afspraken zijn niet gegeven.

Verder zegt Loeff over Boekhoorn dat hij een "echte Nederlandse ondernemer" is. "Dat spreekt ons enorm aan en het past ook perfect bij dit Nederlandse bedrijf. Marcel erkent de cruciale rol van de franchisenemers als een van de pijlers onder het HEMA-merk. Dat geeft ons het volste vertrouwen dat we met HEMA een geweldige toekomst tegemoet gaan."

