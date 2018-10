Saoedi-Arabië ziet af van een deal met Virgin Hyperloop One, omdat de Britse oprichter Richard Branson heeft gezegd dat hij tijdelijk geen zaken meer doet met het koninkrijk.

Branson stelt alle gesprekken met Saoedi-Arabië uit, tot er duidelijkheid is over de situatie van de verdwenen Saoedische journalist Jamal Khashoggi. Hij wordt vermist sinds zijn bezoek aan het Saoedische consulaat in Istanboel. Turkse autoriteiten zeggen dat hij is vermoord, de Saoedische autoriteiten ontkennen.

Vorige week meldden veel Amerikaanse bedrijven dat zij handel en investeringen in Saoedi-Arabië bevriezen zolang niet duidelijk is wat er met Khashoggi is gebeurd. Branson stelde zijn gesprekken met het Saoedische Public Investment Fund over een investering van 1 miljard dollar (865 miljoen euro) uit.

Als de geruchten rondom de verdwijning van de journalist waar zijn, heeft dat volgens Branson grote gevolgen voor alle westerse handelsrelaties met Saoedi-Arabië.

Niet meer welkom

De Saoedische overheid was niet blij met die uitspraak en reageerde snel, zeggen bronnen van de zakenkrant Financial Times​. Anderhalf uur later werd Hyperloop gebeld. Het bedrijf was niet meer welkom tijdens de conferentie waarbij de partijen elkaar zouden ontmoeten.

Volgens ingewijden hadden Saoedi-Arabië en Branson plannen voor een nieuwe haalbaarheidsstudie voor de hyperloop. Financial Times schrijft dat dit de eerste vergeldingsmaatregel van de overheid is.

Een woordvoerder van Hyperloop zegt dat het nog best mogelijk is dat het Britse bedrijf en Saoedi-Arabië in de toekomst een deal bereiken. Virgin Hyperloop heeft dan ook veel tijd gestoken in de mogelijke samenwerking; het bedrijf voerde achttien maanden lang gesprekken met het Saoedische ministerie van Transport.

Hyperloop One is een bedrijf dat werkt aan de hyperloop, een supersnelle zogeheten 'vacuümtrein' die bedacht werd door Tesla-CEO Elon Musk. Het bedrijf gaat zich richten op een passagiersdienst en een vervoerssysteem voor vrachtgoederen.