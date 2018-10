Het lijkt erop dat de Scandinavische bank Nordea verantwoordelijkheden uit antiwitwaswetten heeft geschonden, stelt de Zweedse Economische Misdaadsautoriteit (SECA) dinsdag.

Dit zou blijken uit documenten die SECA ontving van Hermitage Capital Management, een bedrijf gespecialiseerd in beleggingen en vermogensbeheer.

"We hebben documenten ontvangen van Heritage met betrekking tot witwaspraktijken. We evalueren nu welke autoriteit dit moet afhandelen", zei een woordvoerder van de Zweedse overheidsinstelling. Er is nog geen formeel onderzoek gestart, stelde hij verder.

Nordea ontkent dat het antiwitwasregels heeft overtreden. De bank stelt dat het alle verdachte transacties aan de autoriteiten meldt.

Volgens de bank wordt er veel gedaan om witwaspraktijken tegen te gaan. Verdachte zaken worden doorgegeven aan autoriteiten, stelt de bank in een reactie. Op specifieke klanten wil Nordea vanwege de geheimhoudingsplicht niet ingaan.

Nordea is een systeembank

Nordea was van oudsher een Zweedse bank, maar verhuisde begin oktober naar Finland. Dit gebeurde omdat daar met de euro wordt betaald. Nordea is een zogenoemde systeembank. Dit is een bank die zo groot en belangrijk is, dat die niet mag omvallen.

Afgelopen augustus verloor de bank nog enkele topbankiers. Ze stapten op omdat de stemming in het bedrijf zeer negatief zou zijn. Ervaren mensen vertrokken naar verluidt vanwege de stress die werd veroorzaakt door de nadruk op bezuinigingen.