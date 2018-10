Kledingketen C&A snijdt in zijn topmanagement in Europa. In een poging van de keten om beter te concurreren, treden vier van de zeven directeuren terug, waaronder lid van de oprichtersfamilie Bart Brenninkmeijer.

De ingreep maakt deel uit van een poging van C&A om terrein te winnen ten opzichte van concurrenten als Primark of H&M.

De van oorsprong Nederlandse keten probeert onder meer het eigen assortiment uit te breiden met premiummerken. Ook wordt aan de weg getimmerd met onlineactiviteiten.

De leiding van C&A Europe blijft in handen van drie mensen: naast topman Alain Caparros zijn dit Martijn en Tjeerd van der Zee. Bart Brenninkmeijer blijft overigens wel betrokken bij het bedrijf.

De CEO legt uit dat er een hele reeks aan strategische beslissingen wordt doorgevoerd. Plannen voor een grote personeelsinkrimping zijn er niet.

Het lijkt weer de goede kant op te gaan met C&A. Volgens het bedrijf steeg de omzet in Europa vorig jaar met 4 procent, terwijl het marktaandeel licht toenam tot 7,3 procent. De keten telt meer dan 1500 winkels in tal van Europese landen. Ook is C&A fysiek aanwezig in onder meer Brazilië en China.