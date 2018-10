Het Nederlandse bedrijf Lithium Werks investeert de komende jaren 1,6 miljard euro in de realisatie van een batterijenfabriek in China, zo maakte topman Kees Koolen van het begin dit jaar gestichte bedrijf bekend.

Lithium Werks, dat al een fabriek in China heeft, zegt dat er in het land een groeiende vraag naar batterijen is.

"We zijn weer in China omdat het hier vlugger gaat dan in andere landen en beslissingen snel worden genomen", aldus Koolen tegen persbureau Bloomberg. Lithium Werks is ook in gesprek met Europese overheden, maar die zouden volgens de topman "vooral praten".

De nieuwe fabriek krijgt een productiecapaciteit van 8 gigawattuur per jaar. Dat komt neer op de hoeveelheid stroom die nodig is om 160.000 auto's voort te stuwen. Begin 2021 moet de fabriek operationeel zijn.

Circa 20 procent van de kosten komt van aandelenkapitaal van Lithium Werks. De rest van de projectfinanciering wordt opgehaald bij een consortium van Chinese banken. Voor het weekend had het bedrijf al gemeld dat er een omvangrijke investering aanstaande was.

Koolen verwacht dat de omzet in 2020 oploopt tot ruim 863 miljoen euro, en wil in 2025 tien batterijfabrieken hebben.

Grotere overeenkomst tussen China en Nederland

Lithium Werks werd begin dit jaar opgericht door samenvoeging van diverse batterijgerelateerde startups, zoals A123 Systems LLC en Super B. Koolen verwacht dit jaar nog twee start-ups toe te voegen aan die lijst.

Het bedrijf zet niet alleen in op batterijen voor auto's, maar ook voor heftrucks, boten, vrachtwagens en andere vervoersmiddelen. Lithium Werks wil met zijn batterijen ook de opslag van energie mogelijk maken om de pieken en dalen bij de winning van wind- en zonne-energie het hoofd te bieden.

De China-deal is onderdeel van een grotere overeenkomst die China en Nederland sloten. Tijdens een bijeenkomst in het bijzijn van premier Mark Rutte en zijn Chinese ambtgenoot Li Keqiang werden dinsdag meer deals aangekondigd.