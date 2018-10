Het aantal bedrijven in Nederland is in het derde kwartaal met 34.000 gegroeid. Er werden 53.000 ondernemingen gestart, terwijl het aantal opheffingen en faillissementen blijft dalen.

De netto-groei ligt 26,1 procent hoger vergeleken met het derde kwartaal van vorig jaar, blijkt maandag uit gegevens van bedrijfsinformatiespecialist Graydon.

Ten opzichte van een kwartaal eerder daalde het netto aantal nieuwe bedrijven juist met 5,3 procent.

In de zakelijke dienstverlening (7.042 bedrijven), de bouw (4.087 bedrijven) en de zorg (3.624 bedrijven) nam het aantal bedrijven het meeste toe vergeleken met een jaar eerder. Opvallend is ook de groei van het aantal ondernemingen in de landbouw en visserij en het nieuwe aantal lease- en transportbedrijven.

Alleen in Drenthe stijgt het aantal bedrijven niet

"Voor het derde jaar op rij zien we een sterke stijging van het aantal bedrijfsentiteiten in Nederland", zegt Gert van den Berg van Graydon.

"Niet alleen is het aantal starters in het derde kwartaal opnieuw gestegen, ook de daling van het aantal faillissementen en opheffingen heeft zich doorgezet. Dit resulteert wederom in een sterke toename van de omvang van het Nederlandse bedrijfsleven."

In alle provincies groei het aantal ondernemingen, behalve in Drenthe. Daar is in het derde kwartaal de netto-groei juist gedaald. In Noord-Brabant (+34,4 procent), Limburg (+33,6 procent) en Overijssel (+31,3 procent).