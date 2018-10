Zakelijk Achtergrond Hoe duurzaam is onze kleding? (Nog niet heel erg) Afgelopen week was alweer de vijfde editie van de Dutch Sustainable Fashion Week. Duurzaamheid is hip, ook in de modewereld. Merken schreeuwen van de daken dat ze er 'iets' mee doen, maar in hoeverre klopt dat? Weten we dat eigenlijk wel?