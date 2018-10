De Britse zakenman Richard Branson stelt gesprekken met het Saoedische Public Investment Fund over een investering van 1 miljard dollar uit na de verdwijning van de Saoedische journalist Jamal Khashoggi.

Khashoggi verdween nadat hij het consulaat van Saoedi-Arabië binnenging. Op camerabeelden is niet te zien dat hij naar buiten komt en volgens de Turkse autoriteiten is hij vermoord in het consulaat.

In een verklaring zegt Branson dat als het waar is wat wordt gezegd over de verdwijning van Khashoggi, het moeilijker wordt om zaken te doen met de Saoedische overheid. Hij zegt verder dat er om meer informatie is gevraagd van de Saoedische overheid.

Public Investment Fund verklaarde vorig jaar van plan te zijn om 1 miljard dollar te investeren in de ruimteprojecten van Branson, Virgin Galactic, The Spaceship Company en Virgin Orbit. Branson zei ook zijn directeurschap van twee toeristische projecten in Saoedi-Arabië neer te leggen.

Wapenleveringen aan Saudi-Arabië

In de Verenigde Staten heeft een senator voorgesteld sancties in te voeren tegen Saoedi-Arabië als de beschuldigingen waar blijken te zijn. Zo kan de VS stoppen met wapenleveringen aan het Arabische koninkrijk.

Jamal Khashoggi woonde in de Verenigde Staten en schreef onder meer voor The Washington Post.

De Amerikaanse president Donald Trump verklaarde dat de VS zich hiermee in de vingers zou snijden. Verder zei hij dat de Amerikaanse autoriteiten bezig zijn uit te zoeken wat er is gebeurd.