Unilever ziet voorlopig af van een verhuizing van de hoofdvestiging naar Rotterdam vanuit het Verenigd Koninkrijk, zo maakt een woordvoerder van het bedrijf vrijdag bekend. Voor premier Mark Rutte is de beslissing van het bedrijf een tegenvaller in de discussie rond het afschaffen van de dividendbelasting.

De verhuizing is voorlopig van de baan vanwege druk van aandeelhouders. Boze Britse aandeelhouders dreigden het plan van de Brits-Nederlandse multinational eind deze maand weg te stemmen.

In maart werd de verhuizing naar Rotterdam bekendgemaakt als onderdeel van een versimpeling van de bedrijfsstructuur. Unilever heeft nu nog een hoofdkantoor in zowel Nederland als Groot-Brittannië, maar het concern wil af van deze zogeheten 'dubbele nationaliteit'.

Financieel topman Graeme Pitkethly zei destijds dat die stap het bedrijf strategische voordelen op zou moeten leveren voor als Unilever in de toekomst op overnamepad wil gaan. Vooral in het Britse kamp ontstond echter weerstand tegen de maatregel. Sommige aandeelhouders vonden Unilever toch meer een Britse onderneming.

Op 25 en 26 oktober zou er gestemd worden over de verhuizing en de kans dat het neekamp genoeg stemmen zou krijgen werd steeds groter. De vergadering gaat nog wel door, maar volgens Unilever is dat een formaliteit.

Afschaffen dividendbelasting is omstreden

Voor Rutte is het nieuws een aderlating. De premier verdedigde het afschaffen van de dividendbelasting met als argument dat de afschaffing nodig is om de hoofdkantoren van multinationals als Unilever juist in Nederland te houden.

De VVD-fractie in de Tweede Kamer heeft woensdag overigens al verklaard voor het afschaffen van de dividendbelasting te blijven als Unilever de verhuizing uitstelt.

Het schrappen van de dividendbelasting is omstreden. De maatregel stond in geen enkel verkiezingsprogramma en kost de staatskas jaarlijks 2 miljard euro. Het VVD-plan krijgt openlijk enkel de steun van het CDA. De andere twee coalitiepartijen D66 en CU zijn geen voorstander, maar houden zich vooralsnog aan het regeerakkoord. De gehele oppositie is tegen het plan. GroenLinks en de PVV willen zo snel mogelijk een debat over de dividendbelasting.

Positie Unilever-topman mogelijk in gevaar

Unilever zegt in een persbericht nog steeds voor de versimpeling van de bedrijfsstructuur te zijn. "Het bestuur zal nu de volgende stappen bepalen en in gesprek blijven gaan met de aandeelhouders."

Het aandeel Unilever opende vrijdag licht hoger na het nieuws. Een aandeel Unilever kostte rond 9.15 uur iets meer dan 47 euro. Analisten van vermogensbeheerder Investec denken dat de positie van topman Paul Polman nu onder druk staat. De beslissing van Unilever zou "ietwat vernederend" voor hem zijn en Investec denkt dat Unilever binnen een jaar een opvolger voor hem zal vinden. Polman staat sinds 2009 aan het roer bij de multinational.

Ook de Vereniging van Effectenbezitters (VEB) ziet de beslissing als een fout van Polman. "Unilever geeft wel hoog op van engagement met aandeelhouders, maar dit is volkomen verkeerd ingeschat door Polman en de zijnen", zegt voorzitter Paul Koster, die op zich voorstander van het plan was. "Het blijkt ook dat de dividendbelasting op geen enkele manier een rol heeft gespeeld bij de aandeelhouders in Engeland."

