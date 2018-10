Bol.com verkoopt vanaf woensdag alcohol. Als de koper te jong is, neemt de bezorger na controle aan de deur het pakket weer mee terug, stelt de webwinkel. Het Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid (STAP) vindt de ontwikkeling desondanks problematisch.

Speciaalbier, wijn, sterkedrank zijn bij bol.com vanaf woensdag net zo gemakkelijk in het boodschappenmandje te plaatsen als een boek. Bij een single malt whisky krijgt de bezoeker wel een pop-up met de leeftijdsregels die eerst weggeklikt moeten worden: '<18 jaar, deze categorie is niet voor jou bestemd'.

De bezorging en de leeftijdscontrole wordt door "gespecialiseerde partners" Gall & Gall en Albert Heijn geregeld, die eigenlijk ook de dranken via de webwinkel aanbieden. "De leveranciers zetten vervoerders als PostNL en DHL in, met wie deze afspraken zijn gemaakt. Zonder de leeftijdscontrole wordt het pakketje niet geleverd en mee terug genomen", zegt een woordvoerder van bol.com daarover tegen NU.nl.

'Tieners kunnen zo gemakkelijker alcohol kopen'

STAP-directeur Wim van Dalen vraagt zich af of die leeftijdscontrole wel zal werken. "We bestellen allemaal weleens een pakketje en weten hoe gehaast de aflevering gaat. In theorie kan de controle natuurlijk werken, maar in de vluchtige praktijk valt dat nog maar te bezien. Ik voorspel dat vooral vijftien- tot zeventienjarigen hierdoor gemakkelijker alcohol kunnen kopen."

Van Dalen is ondanks de beloofde leeftijdscontrole en de pop-upwaarschuwing kritisch over de assortimentsuitbreiding van de webwinkel. "Dit is geen goed nieuws. Als de verkrijgbaarheid van alcohol toeneemt, neemt de consumptie ook toe, blijkt uit onderzoek."

"Wij roepen klanten uiteraard niet op om onverantwoord alcohol te gebruiken", laat bol.com in een reactie weten. "Daarnaast volgen we alle geldende wetten." Verder zou drank vooral "een goede aanvulling" zijn op het aanbod en is bol.com niet van plan "specifieke nieuwsbrieven ter promotie van drank" te versturen.

'Drempel om alcohol te kopen wordt lager'

Van Dalen is er desondanks niet gerust op. De beschikbaarheid van alcohol neemt sowieso toe in Nederland, stelt hij. Naast de 70.000 tot 80.000 fysieke winkels komen er nog altijd webwinkels bij. Ook signaleert de directeur een trend van 'blurring', waarbij drank op tot nu toe ongebruikelijke plekken wordt aangeboden. "Bijvoorbeeld in kapperszaken of boekwinkels staat vaker een wijntje klaar, wat het alcoholgebruik gewoner maakt."

Hij schaart de ontwikkeling bij de webwinkel, waar je tot nu toe zo'n beetje alles behalve drank kon kopen, onder diezelfde trend. "In het geval van bol.com kun je zelfs spreken van online blurring, wat de alcoholconsumptie stimuleert. De drempel om het te kopen wordt lager. En dat terwijl nog mensen nog steeds veel te veel drinken. Niet alleen jongeren, maar ook volwassenen."

Het uitdijende aantal plekken waar alcohol kan worden gekocht gaat tegen de lijn van de Wereldgezondheidsorganisatie en de Nederlandse overheid in, stelt Van Dalen. "Staatssecretaris Paul Blokhuis (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) heeft zich onvoldoende gewapend tegen dit soort online-ontwikkelingen."

"Wij werken met het Nationaal Preventieakkoord aan een pakket afspraken met maatschappelijke partners die erop gericht zijn om problematisch alcoholgebruik terug te dringen. De gesprekken daarover lopen nog", aldus een woordvoerder van de staatssecretaris.