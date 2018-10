Amazon verhoogt minimumloon werknemers VS en VK

Niet alleen mensen in vaste dienst, maar ook parttimers, tijdelijke werknemers en nog eens 120.000 seizoenswerknemers vallen onder de nieuwe regeling, maakt het bedrijf dinsdag bekend. In totaal zullen ruim 275.000 mensen vanaf november profiteren van de loonsverhoging.

"We hebben geluisterd naar onze critici, lang nagedacht over wat we wilden doen en toen besloten dat we de leiding willen nemen", aldus CEO Jeff Bezos in een persbericht. Hij roept concurrenten en "andere grote werkgevers" op hetzelfde te doen.

Ook kondigt het bedrijf aan bij de overheid te zullen lobbyen voor een verhoging van het federaal minimumloon in de Verenigde Staten. Dat bedraagt nu 7,25 dollar per uur.

Het huidige uurloon in de VS bedraagt 11 dollar (ruim 9,50 euro), stelt een bron aan persbureau Reuters. In het Verenigd Koninkrijk krijgen Amazon-medewerkers die ouder zijn dan 25 jaar 8 pond per uur (ongeveer 9 euro). Dit wordt verhoogd naar 9,50 pond per uur buiten Londen en naar 10,50 pond (10,70 en 11,80 euro) als medewerkers in Londen werken.

Beloningsverschillen al langer onder vuur

De discussie over loonsverhoging loopt al langer bij Amazon. Volgens critici zijn de beloningsverschillen te groot. Senator en voormalig presidentskandidaat Bernie Sanders introduceerde begin september nog een wet, vernoemd naar de Amazon-CEO. De wet is gericht op werkgevers die te weinig betalen.

In de BEZOS Act staat dat bedrijven belast moeten worden voor elke dollar aan overheidssteun die werknemers met lage lonen ontvangen. Zo zouden bedrijven gestimuleerd worden hun werknemers meer te betalen.

"Jeff Bezos is 155 miljard dollar waard. Duizenden Amazon-werknemers moeten terugvallen op voedselbonnen en sociale woningbouw", schreef Sanders toen in een begeleidende tweet.