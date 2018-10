AkzoNobel keert 5,5 miljard euro extra uit aan aandeelhouders

Zakelijk Ryanair sluit basis in Eindhoven per november De Ierse luchtvaartmaatschappij Ryanair sluit per 5 november zijn basis in Eindhoven. Dit betekent dat er geen Ryanair-personeel meer gestationeerd zal zijn in Eindhoven. Er wordt nog wel gevlogen van en naar Eindhoven, maar die vluchten zullen worden uitgevoerd door personeel van bases in andere landen.