Japans modemerk Uniqlo: Moeten nog veel leren over lange Nederlanders

De nieuwe winkel in Amsterdam moet vooral een uithangbord worden voor Uniqlo in Nederland, vertelt CEO Tadashi Yanai in gesprek met NU.nl. "We willen hier beter bekend worden als merk." Over concrete doelen voor de komende jaren wil Yanai niets kwijt.

De komende tijd wil Yanai vooral ontdekken wie de Nederlander is: "Nadat de mensen onze producten kopen, zijn we benieuwd naar wat ze ervan vinden. Welke kleuren vinden ze mooi? Ik weet dat Nederlanders erg lang zijn. Dat is nogal een verschil met kleine Japanners. Welke maten zijn optimaal? Dit soort dingen moeten we allemaal leren."

Merk staat bekend om goede prijs-kwaliteitverhouding

Uniqlo staat in eigen land bekend om kwalitatief goede kleding voor een relatief lage prijs. Het bedrijf is buiten Japan al in negentien andere landen actief, waarvan zes in Europa.

In Frankrijk heeft Uniqlo bijvoorbeeld al 22 winkels, in België is de keten al met drie winkels vertegenwoordigd. Later dit jaar opent Uniqlo ook zijn eerste winkel in Zweden.