Heffing op lening bij eigen bedrijf valt slecht bij werkgevers

In de huidige situatie mogen dga's geld uit hun eigen onderneming aan zichzelf uitlenen, zonder daar belasting over te betalen. Dit gebeurt bijvoorbeeld als aanvulling op het salaris van een dga.

De regering wil dit inperken. Voor schulden van 500.000 euro bij de eigen onderneming moeten dga's het zogenoemde box 2-tarief betalen. Momenteel is dat tarief 25 procent, vanaf 2021 is dit 26,9 procent. Volgens DFT moet dit de schatkist in 2019 al 1,8 miljard euro opleveren.

Op Prinsjesdag werd duidelijk dat het box 2-tarief oploopt naar 26,9 procent. Dat is lager dan in het regeerakkoord was aangekondigd, waarin stond dat de heffing over het aanmerkelijk belang van dga's naar 28,5 procent zou gaan.

'Heffing gaat ten koste van investeringskracht ondernemingen'

Werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland zijn het niet eens met de maatregel om dga's extra te belasten en waarschuwen dat de nieuwe heffing ten koste gaat van de investeringskracht van geraakte ondernemingen.

Een woordvoerder van VNO-NCW vertelt aan DFT dat door het kabinet een stap in de juiste richting wordt gezet met een kleinere stijging van het box 2-belastingtarief en een daling van de vennootschapsbelasting.

"Maar als er aan de andere kant door samenloop van allerlei fiscale maatregelen een prikkel ontstaat om vermogen aan de onderneming te onttrekken, dan is het kabinet niet goed bezig", zegt de woordvoerder tegen het dagblad.