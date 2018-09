Aandeel TomTom keldert voor tweede dag op rij

De daling werd ingezet toen dinsdag bekend werd dat autofabrikanten Renault, Nissan en Mitsubishi gaan samenwerken met Google. Het Amerikaanse techbedrijf gaat een infotainmentsysteem voor de fabrikanten ontwikkelen dat op het Android-systeem van Google draait.

Hierdoor kunnen diensten als Google Maps, Google Assistent en de Google Play Store ook beschikbaar worden in de auto's. Volgens TomTom is er nog altijd sprake van een langetermijnrelatie met Renault waar niets aan is veranderd.

Over het akkoord tussen Google en de drie autofabrikanten is weinig bekend, behalve dat het gaat om een meerjarige samenwerkingsovereenkomst. Hierbij zijn geen financiële details genoemd.

'TomTom loopt niet direct omzet mis'

De deal die klanten van TomTom hebben gesloten met concurrent Google kost het Amsterdamse navigatiebedrijf niet direct omzet. Wel heeft de samenwerking gevolgen voor de instroom van orders, zegt financieel topman Taco Titulaer van TomTom.

Volgens Titulaer worden in de autosector deals gesloten voor nieuwe modellen die pas over twee, drie of vier jaar verschijnen. Die orders vertalen zich pas later door in gevolgen voor de omzet. "Onze orderinstroom voor automotive was vorig jaar 400 miljoen euro. Dit jaar is de omzet van automotive iets meer dan de helft van dat bedrag."

De financieel topman wilde niet ingaan op eventuele gevolgen voor de winstgevendheid van TomTom. "Wij gaan nooit in op de winstgevendheid voor een periode langer dan het lopende jaar."