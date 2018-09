TomTom krijgt flinke dreun, verliest bijna kwart van beurswaarde

Het gaat om het grootste dagverlies in jaren. Die klap voor TomTom werd volgens analisten veroorzaakt door berichten over een samenwerking van Renault, Nissan en Mitsubishi met Google.

De autobouwers gaan het Android-systeem van de techgigant inbouwen in de dashboards. TomTom liet in een reactie weten een langetermijnrelatie te hebben met Renault waar niets aan is veranderd.

Het gaat om een meerjarige samenwerkingsovereenkomst, waarvan geen financiële details zijn gemeld. De systemen zullen draaien op Google's besturingssysteem Android, waardoor diensten als Google Maps, Google Assistent en de Google Play Store ook beschikbaar worden in de auto's.

'Omslag in auto-industrie door Google in huis te halen'

"Dit is echt een klap, een doodsteek voor TomTom", aldus analist Jos Versteeg van InsingerGilissen. "TomTom heeft altijd aangegeven dat de auto-industrie niet met Google wil werken. Ze wilden een onafhankelijke kaartenmaker als TomTom. En nu is er de omslag, ze halen Google in huis."

De analist wijst er daarbij op dat zowel Renault als Nissan belangrijke klanten zijn van de navigatiedienstverlener. "En die gaan nu om, dat is pijnlijk", constateert Versteeg.

De marktanalist spreekt van een grote stap in de industrie, die volgens hem onder meer kiest voor Android "omdat met dit systeem veel beter realtime data geleverd" kan worden. "Mobieltjes met Android zijn overal. Je ziet daardoor gewoon de file realtime op het scherm oplossen."