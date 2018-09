Mexicaans telecombedrijf América Móvil verkleint aandeel in KPN

Het nieuwe belang in de AFM-melding komt neer op 675,8 miljoen aandelen, die met de huidige koers een waarde van zo'n 1,5 miljard euro vertegenwoordigen.

Eerder had América Móvil, de onderneming van miljardair Carlos Slim, nog een belang van 24,83 procent in de onderneming, zo blijkt uit de registers van de AFM. Opvallend daarbij is overigens dat América Móvil in eigen rapportages steeds een belang van 21,4 procent weergeeft.

De Mexicanen stapten in 2012 in het Nederlandse bedrijf en bouwden toen een belang van 28 procent op. De poging om de onderneming over te nemen strandde in 2013. Sindsdien wordt het belang in KPN gezien als een bezitting die beschikbaar is voor verkoop, waarvan op termijn tegen de juiste prijs afscheid kon worden genomen.