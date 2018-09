Bezorgdienst Delivery Hero beleeft sterke eerste helft 2018

"We hebben een fantastische eerste zes maanden van 2018 gehad", schrijft topman Niklas Östberg. "Er was sprake van constante groei door het hele bedrijf en we zijn erg blij met de start van het derde kwartaal."

De omzet over het eerste half jaar steeg met 47,7 procent naar een kleine 360 miljoen euro. Onder de streep bleef een nettowinst van 146 miljoen euro over. Over 2017 werd nog een nettoverlies van 221 miljoen euro geleden.

De grootste groei vond plaats in de regio's Midden-Oosten en Noord-Afrika, daar steeg het aantal orders met 58 procent naar 85,4 miljoen. Ter vergelijking: in het eerste deel van 2018 werden er 45,2 bestellingen gedaan in Europa.

Delivery Hero is de grootste concurrent van het Nederlandse bedrijf Takeaway.com, in Nederland bekend van Thuisbezorgd. In Nederland heeft Takeaway.com geen last meer van het Duitse concern, omdat het bedrijf laatst de stekker uit Foodora, een maaltijdbezorgservice van Delivery Hero, trok.