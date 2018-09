Tesla-investeerder vindt dat topman Elon Musk hulp moet zoeken

Het is niet de eerste keer dat investeerders zich afvragen of Musk de hoge werkdruk wel aankan. Meerdere mensen hebben hem de afgelopen maanden bijvoorbeeld gevraagd om een operationeel directeur aan te nemen, zodat hij niet meer in zijn eentje verantwoordelijk is voor het runnen van het bedrijf.

Maar tot dusver heeft Musk die suggestie altijd van de hand gedaan. "Als er iemand is die mijn werk beter kan doen dan ik, laat ze vooral bellen", zei hij vorige maand nog.

Volgens Anderson, de fondsmanager van aandeelhouder Scottish Mortgage Investment Trust, begint Musk echter steeds meer open te staan voor het aannemen van meer hulp bij het runnen van het bedrijf.

Musk lijkt last te hebben van hoge werkdruk

De vraag of het wel goed gaat met Musk begon met name vorige maand te spelen. In een interview met The New York Times gaf Musk toen aan dat hij soms hele nachten in de Tesla-fabriek doorbrengt, werkweken van 120 uur maakt en niet zonder slaappillen slaapt.

Daarnaast levert zijn gedrag steeds vaker negatieve publiciteit op. Zo kondigde hij op Twitter aan dat hij van plan was het bedrijf van de beurs te halen, om enkele weken later dat plan weer terug te trekken. Verder heeft hij een Britse duiker uitgemaakt voor pedofiel en heeft hij analisten uitgescholden tijdens een conferencecall.

Niet alleen Musk, maar ook zijn bedrijf heeft het de afgelopen maanden zwaar. Het bedrijf heeft nog nooit een cent winst gemaakt, maar heeft investeerders beloofd dat het bedrijf in de tweede helft van dit jaar zwarte cijfers zal schrijven. Of dat lukt is voor een groot deel afhankelijk van de productie van de Model 3, Tesla's nieuwste model.