Unilever heeft een plan B als dividendbelasting niet wordt afgeschaft

In een mail aan persbureau Reuters meldt Unilever dat het van plan is om een 'substitutievergoedingsmechanisme' te gebruiken. Dat komt erop neer dat er kapitaal wordt verplaatst om ervoor te zorgen dat de Nederlandse dividendbelasting niet van toepassing is.

Unilever heeft er belang bij dat de belasting wél wordt afgeschaft. Als dat niet gebeurt, zullen vooral de Britse aandeelhouders dat voelen. Nederlandse beleggers kunnen de ingehouden dividendbelasting namelijk verrekenen bij de jaarlijkse aangifte over de inkomensbelasting, maar Britse beleggers niet.

Voor Nederlandse beleggers maakt het per saldo dus niets uit of de heffing wordt afgeschaft of niet, maar voor de Britse beleggers wel.

Unilever wil bedrijfsstructuur versimpelen

De Brits-Nederlandse multinational heeft nu nog twee hoofdkantoren: in Londen en Rotterdam. In maart dit jaar maakte de multinational bekend dat het de bedrijfsstructuur wil versimpelen. Alleen het hoofdkantoor in Rotterdam zal overblijven.

Door de verhuizing krijgen Britse beleggers te maken met de Nederlandse dividendbelasting, een belasting die niet bestaat in het Verenigd Koninkrijk. De Nederlandse regering wil de belasting afschaffen, maar dat plan is erg controversieel.

De maatregel staat in het belastingplan voor 2019. Dat betekent dat het in 2020 kan worden ingevoerd.

Unilever benadrukt dat de geplande afschaffing een rol heeft gespeeld bij de keuze voor Rotterdam. ''In een prospectus moet je allerlei scenario's benoemen, maar wij verwachten dat de dividendbelasting gewoon wordt afgeschaft zoals in het belastingplan staat.''