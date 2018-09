Smullers gaat hamburgers van De Vegetarische Slager verkopen

Dit vertelt Jaap Korteweg, oprichter van De Vegetarische Slager, aan NU.nl. Korteweg verwacht door de samenwerking behoorlijke volumes te kunnen afzetten.

De prijs van de vegetarische hamburger zal met 2,50 euro vergelijkbaar zijn met die van andere hamburgers bij Smullers, zegt een woordvoerder van het bedrijf.

Smullers-marketeer Roger Bloem: "Tien jaar geleden kreeg je als vegetariër - als je geluk had – in een fastfoodrestaurant een gepaneerde groenteschijf op een broodje."

"Dankzij De Vegetarische Slager is er de afgelopen jaren zo veel gebeurd qua ontwikkeling en innovatie, dat we nu een burger kunnen introduceren die amper te onderscheiden is van onze huidige hamburger."

In acht jaar tijd gegroeid naar 3.500 winkels

De Vegetarische Slager werd in 2010 opgericht door Korteweg en sinds 2015 liggen de vleesvervangers van het bedrijf in de schappen van de Albert Heijn. Die samenwerking is sindsdien verder uitgebreid. Zo werden ook vegetarische bapao, filet americain en paté geïntroduceerd.

De laatste jaren komen de producten van De Vegetarische Slager op steeds meer plekken beschikbaar. Zo voegde online supermarkt Picnic de vleesvervangers toe aan het assortiment. Ook heeft het bedrijf sinds begin dit jaar een eigen restaurant in Den Haag. Ondertussen liggen de producten in meer dan 3.500 winkels en zijn ze verkrijgbaar in vijftien landen.

Smullers, tot begin volgend jaar nog onderdeel van de NS, heeft enkele tientallen snackbars op NS-stations. Onlangs werd bekend dat Smullers wordt overgenomen door het Franse Lagardere. Per 1 februari draagt NS Stations het eigendom over.