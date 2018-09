Duitse Ryanair-piloten gaan woensdag weer staken

Zakelijk Achtergrond Dit hebben we deze week geleerd over de val van DSB Bank Maandag, dinsdag en woensdag verhoorde de voormalige oprichter van DSB Bank, Dirk Scheringa, samen met zijn advocaat Gert-Jan Knoops een aantal mensen die betrokken waren bij de val van de bank in 2009. Een overzicht van de dingen die we daaruit wijzer zijn geworden.