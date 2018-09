Rabobank en RUG: Nederlandse managers overschatten zichzelf

Onderzoekers van de Rijksuniversiteit Groningen en de Rabobank deden internationaal onderzoek naar managementpraktijken. Daaruit blijkt dat het management in Nederland goed is, maar zeker nog beter kan in vergelijking met andere landen, schrijft de Volkskrant maandag.

Nederlandse managers blijken minder goed in het formuleren en halen van hun doelstellingen. Daarmee komen ze op plek negen van de dertig terecht. Ook scoren ze lager op het gebied van personeelsmanagement. Daarmee wordt niet alleen bedoeld hoe bedrijven personeel aantrekken en vasthouden, maar ook hoe ze goed en slecht personeel belonen en straffen.

Dat laatste is niet per se slecht, zegt Harry Garretsen, een van de onderzoekers, in de Volkskrant. "Je kunt in Nederland niet zomaar mensen op straat zetten. Gelukkig maar."

Wel zijn Nederlandse managers efficiënt in het organiseren van operaties binnen het bedrijf. Daarmee is Nederland zelfs koploper.

In veel landen is kwaliteit management beter

Uit het onderzoek blijkt dat de kwaliteit van het management in de Verenigde Staten, Duitsland, Zweden, Japan en Canada beduidend beter is dan in Nederland. Zo hebben Duitse en Zweedse bedrijven gemiddeld 4 procent meer omzet en zijn ze 7 procent winstgevender per werknemer. Nederland scoort dan wel weer beter dan Frankrijk, Groot-Brittannië en Singapore.

In het onderzoek werden 452 Nederlandse (maak)bedrijven onderzocht en werd er met de managers gesproken.