Oprichter Jack Ma van Alibaba met pensioen

Zakelijk Cafés en restaurants sluiten deuren om personeelstekort Cafés en restaurants moeten de deuren soms enkele dagen per week of zelfs definitief sluiten omdat ze simpelweg geen personeel kunnen vinden. Volgens Koninklijke Horeca Nederland (KHN) zijn zo'n tienduizend vacatures structureel niet in te vullen, meldt EenVandaag vrijdag.