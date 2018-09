Nederlandse maker van stormparaplu's Senz failliet

Op het moment van het faillissement werkten er twaalf mensen bij de onderneming.

Senz heeft zelf het bankroet aangevraagd. Over details over de oorzaak voor de problemen kan de curator nog niet ingaan. "Maar het is wel duidelijk dat het een combinatie van factoren is. Er is niet één oorzaak. Het heeft op verschillende vlakken kennelijk tegengezeten."

Hij zet in op een doorstart. "Het is volgens mij een mooi concept en een mooi merk. Ik zou zeggen dat daar een oplossing voor zou moeten komen."

Senz specialiseert zich in relatief dure paraplu's die beter tegen storm bestand zijn. Het concern is actief in een groot deel van Europa en landen als de Verenigde Staten en Japan.

Senz wist in korte tijd voet aan de grond te krijgen

Senz werd in 2006 opgericht door Philip Hess, Gerwin Hoogendoorn en Gerard Kool. De paraplu kwam uit de koker van Hoogendoorn die als student Industrieel Ontwerpen het ontwerp maakte. In korte tijd wisten de ondernemers voet aan de grond te krijgen en wonnen ze enkele prijzen met het ontwerp.

In 2016 verloor het concern een rechtszaak tegen concurrent Impliva, die volgens Senz met een eigen stormparaplu inbreuk maakte op het model- en auteursrecht van Senz. De rechtbank in Den Haag oordeelde toen dat kleine verschillen al genoeg zijn om geen inbreuk te maken op het auteursrecht van Senz en dat Impliva de eigen paraplu op de markt mocht brengen.