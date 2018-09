Tesla-topman Elon Musk noemt Britse duiker opnieuw 'kinderverkrachter'

In de mail claimt Musk weer dat duiker Vernon Unsworth naar Thailand was verhuisd om kinderen te verkrachten. Een maand geleden twitterde de CEO van automaker Tesla, zonder bewijzen te geven, dat de duiker een "pedo" was. Uiteindelijk moest Musk die woorden inslikken.

De uitvinder en zakenman deed de uitlatingen nadat de duiker Musk had bekritiseerd om zijn poging bij de redding van de Thaise kinderen te helpen. De Tesla-topman had een capsule laten maken, maar volgens Unsworth was dit niets meer dan een pr-stunt van Musk.

Na de eerdere uitlatingen zei Unsworth juridische maatregelen tegen Musk te overwegen en BuzzFeed zocht daarom contact met de zakenman.

Musk zorgt voor veel controverse de laatste maanden

Musk laat de laatste maanden vaker van zich horen in opvallende berichten op Twitter of door uitlatingen in de media. Hij staat onder enorme druk door de doelstellingen die hij zichzelf heeft opgelegd met Tesla. Begin juli haalde de automaker eindelijk het productiestreven voor de Model 3, de auto die van Tesla een grote autofabrikant moet maken.

Maar Musk lijkt zich steeds irrationeler te gedragen. Zo twitterde hij enkele weken geleden plotseling dat hij Tesla van de beurs zou gaan halen en dat de financiering hiervoor klaarlag, zonder veel extra informatie te geven. Investeerders twijfelden aan zijn plannen en uiteindelijk maakte Tesla ook bekend dat het plan niet doorging.