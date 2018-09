Beleggers straffen Nike af voor campagne met omstreden Kaepernick

Kaepernick is in de VS omstreden vanwege zijn stellingname in het debat over racisme. Nadat bekend was geworden dat Nike met hem in zee gaat, brak een storm van kritiek los, vooral op sociale media.

Op Twitter hebben tienduizenden mensen opgeroepen tot een boycot van Nike. Sommigen plaatsen foto’s waarop ze schoenen en andere producten van Nike verbranden.

Kaepernick veroorzaakte veel ophef toen hij in 2016 als protestactie tegen politiegeweld knielde tijdens het spelen van het Amerikaanse volkslied. Tientallen sporters hebben zijn voorbeeld sindsdien gevolgd, maar tegenstanders lieten zich ook horen.

De Amerikaanse president Donald Trump verklaarde bijvoorbeeld dat hij er geen moeite mee heeft als clubs knielende spelers ontslaan. Kaepernick kwam al snel zonder club te zitten en dat is nu nog steeds zo.

Nike heeft de NFL-speler gekozen voor een campagne om het dertigjarige bestaan van de slogan 'Just Do It' te memoreren. Het merk vindt hem ''een van de meest inspirerende sporters van deze generatie, die de kracht van de sport gebruikt heeft om de wereld vooruit te helpen''.