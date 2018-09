PostNL vraagt 500 stafleden om in september post te bezorgen

In totaal is zo'n vijfhonderd stafmedewerkers per e-mail gevraagd in september een dag een wijk te lopen. Het gaat om regio's waar anders door gaten in het rooster post te laat zou worden bezorgd.

Volgens een woordvoerster is de uitzonderlijke maatregel alleen voor de maand september nodig. Dan zijn nog veel werknemers op vakantie, terwijl het bedrijf veel meer post moet verwerken dan in de zomermaanden.

PostNL moet op zoek naar extra werknemers

Wel erkent de zegsvrouw dat PostNL hard aan het werk moet om voor de komende maanden genoeg postbezorgers te werven, ondanks de krimpende postmarkt. ''We bezorgen nog steeds zo'n acht miljoen brieven per dag, dus dat zijn er heel veel. We hebben te maken met krapte op de arbeidsmarkt, dat is sectorbreed.''

Het personeelstekort speelt in driehonderd van de in totaal 100.000 zogeheten bezorgwijken, voornamelijk in het Gooi, Utrecht en Noord-Limburg. Hoeveel extra werknemers PostNL moet werven voor die gebieden, is nog niet duidelijk. Op dit moment heeft het bedrijf zo'n 18.400 postbezorgers in dienst.