Ryanair sluit eerste cao ooit

Dat meldt de vakbond dinsdag. ANPAC noemt het "een historisch moment voor de Ierse luchtvaartmaatschappij".

Eerder deze maand bereikte Ryanair al een overeenkomst met de Ierse piloten, maar daar moet nog over gestemd worden. Details over dat akkoord zijn bovendien nog niet bekend, dus het is niet duidelijk hoe ver dat gaat.

Ryanair ligt al ruim een jaar in de clinch met personeel in heel Europa, dat betere arbeidsvoorwaarden eist en ontevreden is over de voortgang in de gesprekken met het Ierse bedrijf. Dat leidde de afgelopen maanden tot twee grote stakingen en diverse kleinere.

Geen voorbeeld voor Nederlandse cao

Voor de Nederlandse pilotenvakbond VNV is de Italiaanse cao "helaas geen voorbeeld" voor een overeenkomst met de Nederlandse piloten.

Dat zit 'm met name in het feit dat Ryanair in Italië nog steeds grotendeels het Ierse recht zal hanteren. Dat doet het bedrijf in elk land waar het zit. Voor de Nederlandse piloten is dit een groot probleem, omdat het Ierse recht minder bescherming biedt dan het Nederlandse.

Ryanair heeft honderden vluchten moeten schrappen

Ryanair heeft door de stakingen de afgelopen maanden behoorlijk wat vluchten moeten schrappen. De grootste staking, met bijna vierhonderd geschrapte vluchten, werd veroorzaakt door stakingen bij Nederlandse, Belgische, Zweedse en Duitse piloten.

Een staking bij het cabinepersoneel in Italië, Spanje, Portugal en België zorgde een maand daarvoor al voor zo'n driehonderd geschrapte vluchten.

De budgetluchtvaartmaatschappij erkent de vakbonden pas sinds eind vorig jaar. Erkenning van de bonden was nodig om een grootschalige staking te voorkomen, rond kerst vorig jaar.