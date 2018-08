Tesla's problemen blijven, zeker nu de beursexit van de baan is

Tesla-CEO Elon Musk schrijft zaterdag in een blog dat een beursexit meer tijd en energie zou vergen dan hij in eerste instantie had gedacht. Ook hebben de meeste aandeelhouders liever dat het aandeel gewoon op de beurs verhandelbaar blijft, aldus Musk in zijn blog.

Begin deze maand verraste Musk nog vriend en vijand door op Twitter te melden dat hij het bedrijf van de beurs wilde halen voor 420 dollar (omgerekend zo'n 361 euro) per aandeel - zo’n 20 dollar boven op de waarde per stuk van dat moment. Hij zei zelfs dat de financiering al rond was. Dat gaat nu dus toch niet door.

Komt hiermee een einde aan al dit gedoe?

Nee. Het probleem is dat Musk die tweet tijdens handelsuren verstuurde, wat gezien kan worden als koersmanipulatie. The Wall Street Journal meldde eerder al dat de Amerikaanse beurswaakhond, de SEC, de tweets van Musk onderzoekt. Dat onderzoek loopt nog.

Verandert de opmerkelijke draai iets in dat onderzoek?

De draai niet per se, maar wél de uitleg die hij daarbij geeft. Musk heeft het zichzelf misschien juist wel moeilijker gemaakt met betrekking tot het SEC-onderzoek.

Meerdere voormalige SEC-advocaten zeggen tegen persbureau Reuters dat de uitleg in de laatste blog van Musk niet overeenkomt met wat hij eerder deze maand zei: dat de financiering al rond was. Daarmee is het namelijk de vraag of Musk toen wel de juiste informatie heeft verstrekt aan beleggers.

Waarom wilde Tesla überhaupt van de beurs af?

Musk kwam met het plan om Tesla van de beurs te halen omdat dat het bedrijf zou bevrijden van de publicatie van kwartaalcijfers. Zo zou het zich minder hoeven richten op kortetermijnsuccessen.

Tesla staat onder grote druk om winst te maken, iets wat het bedrijf nog nooit heeft gedaan. Musk heeft wel beloofd dat Tesla in de tweede helft van 2018 zwarte cijfers zal gaan schrijven. Of dat ook lukt, is uiteraard nog maar de vraag. Het zal in ieder geval sterk afhangen van het succes van de Model 3, de nieuwste auto van het bedrijf.

En nu?

Dat laatste probleem, het publiceren van kwartaalcijfers, blijft dus bestaan. Dat hoeft niet altijd een probleem te zijn. De laatste kwartaalcijfers vielen bijvoorbeeld erg goed bij beleggers.

Hoewel het bedrijf nog altijd erg veel verlies maakt, waren de vooruitzichten voldoende om beleggers enthousiast te krijgen. Die verwachtingen moet het bedrijf dan wel waarmaken in de tweede helft van dit jaar.

Verder blijft het de vraag of CEO Musk de hoge werkdruk wel trekt. Zijn vaak vreemde gedrag op Twitter, een emotioneel interview met The New York Times over zijn slaapgebrek en het uitschelden van analisten tijdens een conferencecall roepen bij velen vragen op of Musk er niet goed aan zou doen om een tweede topvrouw of -man aan te stellen.