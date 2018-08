Uber wil zich meer richten op elektrische fietsen en scooters

Dit komt de inkomsten op de korte termijn niet ten goede, geeft Khosrowshahi toe in zakenkrant The Financial Times (FT).

Het bedrijf lijdde in 2017 4,5 miljard dollar (omgerekend zo'n 3,9 miljard euro) verlies, wat volgens de CEO naar verwachting een nog groter bedrag wordt door deze investering. Dat zou echter nodig zijn om langetermijndoelen te behalen.

De keus voor tweewielers wordt niet zomaar gemaakt, stelt het bedrijf. Fietsen en scooters zijn meer geschikt voor het reizen binnen steden, is de redenering.

"Tijdens de spits is het erg inefficiënt om met een homp metaal van een ton één persoon tien straten verderop te brengen", legt Khosrowshahi uit in de krant.

Meer gebruik van de Uber-app door extra mogelijkheden

De CEO geeft verder toe dat fietstochten naar verwachting minder opbrengen dan autoritten. Dit zou echter gecompenseerd worden doordat mensen de applicatie vaker gaan gebruiken, voor in totaal meer ritten. Dat effect is volgens Khosrowshahi al te zien in San Francisco.

Al in februari voegde het bedrijf e-bikes toe aan zijn app, en in april kocht Uber fietsendeelbedrijf Jump, dat tweewielers aanbiedt in acht Amerikaanse steden.

Ook maakte het een deal met Lime, een bedrijf voor elektrische scooters, en de Londense OV-applicatie Masabi. Uber wil zo uiteindelijk een "stedelijk mobiliteitsplatform" worden.

Of de verandering ook in Nederland wordt doorgevoerd, is nog niet bekend. Uber was vooralsnog niet beschikbaar voor commentaar.