Ryanair bereikt akkoord met Ierse piloten na overleg van 22 uur

Wat er precies is afgesproken is nog niet bekend. De leden van de vakbond moeten het akkoord nog wel goedkeuren.

Het afgelopen jaar hebben piloten en het cabinepersoneel al meerdere malen actiegevoerd in verschillende Europese landen. Het is de eerste keer dat Ryanair afspraken maakt met een vakbond. De budgetluchtvaartmaatschappij erkent de vakbonden pas sinds eind vorig jaar.

Zo'n honderd van de 350 Ierse Ryanair-piloten staakten de afgelopen periode verschillende keren. De laatste keer was begin deze maand, toen ook piloten in Nederland, België, Zweden en Duitsland het werk neerlegden. Dat was de grootste ééndaagse staking in de geschiedenis van van het bedrijf.

Ryanairpersoneel wil onder meer hogere lonen, doorbetaald worden bij ziekte en meer te zeggen krijgen over vakantiedagen. Ook willen de medewerkers dat Ryanair ophoudt met het zomaar overplaatsen van personeel naar andere basissen.

Voor werknemers buiten Ierland, zoals op de basis in Eindhoven, geldt daarnaast dat zij willen dat Ryanair ophoudt met het handhaven van het Ierse recht in andere landen. Dit biedt in veel gevallen minder bescherming.

Nederlandse bond ziet weinig in Iers akkoord

De Nederlandse pilotenvakbond zegt de details nog te zullen studeren. "Maar voor nu zien we weinig in dit akkoord waar wij wat mee kunnen. Wij hebben andere prioriteiten", aldus VNV-woordvoerder Joost van Doesburg

Het aandeel van Ryanair schoot omhoog na de bekendmaking van het nieuws. Op de Londense beurs steeg het aandeel om 15.22 uur met 7,2 procent.