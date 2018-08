Vakbonden hebben eisenlijst voor nieuwe topman Air France-KLM

Zakelijk Bouwsector overtreft in tweede kwartaal omzet van topjaar 2008 met 6 procent De omzet van de bouw is in het tweede kwartaal van 2018 met 12 procent toegenomen in vergelijking met een jaar eerder. Vergeleken met 2008, het topjaar van de sector, ligt het omzetniveau zo'n 6 procent hoger.