Elon Musk verwijdert zijn Instagram-account na rel over beursexit

Musk had zo'n acht miljoen volgers, blijkt uit een archiefversie van zijn profiel. De Tesla-oprichter staat al weken onder druk in verband met opmerkelijke en voorbarige tweets over een eventuele beursexit van Tesla.

Hij verraste vriend en vijand begin deze maand door te tweeten dat hij zijn bedrijf van de beurs wil halen voor 420 dollar per aandeel. Die prijs lag 20 procent hoger dan de aandelenprijs van die dag.

Later tweette hij: "Funding secured (de financiering is rond, red)." Later bleek dat voorbarig te zijn. Musk is wel in gesprek met een Saoedisch staatsinvesteringsfonds, maar de deal is nog verre van rond.

'Gauw op zoek naar investeerders'

Rapper Azealia Banks speelt ook een rol in de affaire. Ze was naar eigen zeggen op bezoek bij Musk die dag en vertelde aan de Amerikaanse site Business Insider dat Musk na zijn laatste tweet over de financiering gauw op zoek ging naar investeerders "om zichzelf in te dekken na die tweet", zei Banks tegen Business Insider.

Volgens een later geplaatste en inmiddels verwijderde tweet van de rapper zou Musk haar vervolgens gedwongen hebben om haar telefoon in te leveren. Anders zou er een rechtszaak volgen.

Hoge werkdruk en slaappillen

Musk vertelde vorige week in een interview met de New York Times dat hij het moeilijkste jaar ooit heeft. De autofabrikant heeft de afgelopen maanden de productie van zijn auto's flink moeten opvoeren om de productiedoelen te halen en aandeelhouders tevreden te stellen. Begin juli haalde het bedrijf het doel van vijfduizend auto's per week.

"Het ergste is achter de rug, wat Tesla betreft. Maar op persoonlijk vlak moet het ergste nog komen", aldus Musk. Aan de krant vertelt hij hoe hij soms meer dan 24 uur achtereen werkt, dagen niet buiten de Tesla-fabriek komt en slaapmiddelen moet gebruiken om nog te kunnen slapen.

Eerder bleek al dat Musk zijn vriendin, de Canadese zangeres Grimes, niet meer volgt op Twitter en Instagram, waardoor velen zich afvragen of de twee nog wel samen zijn.