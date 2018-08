Nederlandse Streetview-concurrent Cyclomedia voor 70 miljoen euro verkocht

Zakelijk Elon Musk verwijdert zijn Instagram-account na rel over beursexit Elon Musk heeft zijn Instagram-account verwijderd of op non-actief gezet. De actie volgt op een week waarin de Tesla-oprichter het op het sociale netwerk aan de stok had met rapper Azealia Banks. Dit gebeurde in de nasleep van zijn tweets over de beursexit van Tesla.