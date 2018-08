Fietsendienst Swapfiets breidt uit naar Denemarken

Swapfiets levert eenvoudige fietsen voor 15 euro per maand, die omgeruild kunnen worden wanneer onderhoud nodig is.

Later dit jaar verwacht Swapfiets ook uit te breiden naar Brussel en München. Het bedrijf is buiten Nederland al actief in vier Duitse en drie Belgische steden.

De Nederlandse startup werd in 2015 opgericht door een aantal studenten. Delft was de eerste stad waar de fietsen geleverd werden. Inmiddels heeft Swapfiets naar eigen zeggen zo'n 53.000 klanten, verspreid over 29 steden in Europa. Eind dit jaar denkt Swapfiets meer dan 100.000 abonnees te hebben.

Swapfiets is overigens niet het enige bedrijf dat fietsen in abonnementvorm aanbiedt. De Nederlandse fietsenmaker VanMoof biedt een soortgelijke dienst aan, hoewel die fietsen iets luxer zijn en de prijs hoger ligt.