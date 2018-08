Student en een eigen bedrijf: 'Meer verdienen dan een vakkenvuller'

Dat een studentenbedrijf behoorlijk succesvol kan zijn, bewezen onder meer Jitse Groen met Thuisbezorgd en Mark Zuckerberg met Facebook. Maar ook als je de lat wat minder hoog legt, kun je een leuke bijverdienste uit je eigen bedrijf halen. En ondertussen nog wat opsteken ook.

"Als jongeren in aanraking komen met ondernemen, helpt dat de non-cognitieve vaardigheden vooruit, zoals creatiever denken, doorzettingsvermogen en zelfredzaamheid", vertelt Hubert Deitmers, bestuursvoorzitter bij Jong Ondernemen en oprichter van investeringsbedrijf Endeit Capital.

"Jongeren die in aanraking komen met ondernemerschap hebben later bovendien sneller een baan, minder kans op werkloosheid en een grotere kans op een hogere functie", vult Deitmers aan.

Jong Ondernemen is een stichting die ondernemerschapsprogramma’s aanbiedt op scholen, van basisonderwijs tot universiteit. Kinderen en jongeren zetten in die programma’s onder begeleiding een eigen bedrijfje op.

Hoewel niet duidelijk is of er sprake is van een stijging of een daling van het aantal ondernemende studenten, ziet Deitmers in ieder geval wel "dat steeds meer jongeren deelnemen" aan de programma's. Uit een onderzoek van een paar jaar geleden van het Erasmus Centre for Entrepreneurship (ECE) bleek dat 6 procent van de studenten er een eigen bedrijf op nahield.

'Insecten zijn de beste proteïnebron voor het menselijk lichaam'

Volgens George Brandenburg, die tijdens zijn studie samen met Sander Peltenburg Burgs Foods oprichtte, moet je niet gaan ondernemen voor het geld. "Een groot voordeel van ondernemer zijn tijdens je studietijd is dat je flexibel bent. Je kunt werken wanneer je wilt." Brandenburg studeerde voor maritiem officier aan de Hogeschool Rotterdam.

De twee vrienden besloten tijdens een biertje burgers te gaan maken van krekels met plantaardige ingrediënten, want "insecten zijn de beste proteïnebron voor het menselijk lichaam en burgers zijn momenteel een platform om allerlei nieuwe dingen te verkopen".

Burgs Foods staat op festivals met een foodtruck en levert krekelburgers aan onder meer restaurants en cateraars. Eerder dit jaar won het bedrijf de Nederlandse editie van de Global Student Entrepreneurs Awards. Daarmee, en met geld van een acceleratorprogramma, haalden de ondernemers meteen het nodige kapitaal binnen.

"Als je als student een bedrijf start, doe dan vooral mee aan dit soort competities en acceleratorprogramma's", adviseert Brandenburg. "En bedenk verder dat iedereen je als beginnende ondernemer graag een handje wil helpen."

Brandenburg en Peltenburg zijn inmiddels beide afgestudeerd en kunnen leven van hun bedrijf. Daarvoor draaien ze wel weken van zestig tot zeventig uur. "Veel studiegenoten zijn aan de slag gegaan als consultant, die lachen om dit soort werkweken voor een loon waarmee je net je huur kunt betalen. Maar we investeren dan ook zoveel mogelijk geld in het bedrijf."

Ondernemen kan lucratief zijn, maar kost ook veel tijd

Volgens Hubert Deitmers van Jong Ondernemen kun je met een goed product of een goede dienst met een eigen bedrijfje echter wel degelijk meer verdienen dan met een gewone bijbaan. "Mijn eigen zoon bijvoorbeeld is op de middelbare school een bedrijfje begonnen in online video's maken voor bedrijven. Hij verdiende veel meer dan de kinderen die als vakkenvullers of zo gingen werken. Maar het kost ook veel meer tijd."

Wat Deitmers betreft zou de overheid hier ook nog stappen kunnen maken. "Mijn zoon krijgt meer blauwe enveloppen dan ik. De administratieve druk voor jonge ondernemers mag best wat lager."

De boer op bij investeerders of aankloppen bij een bank om een startkapitaaltje te regelen is doorgaans niet nodig, volgens Deitmers. "Het kost niet heel veel geld om een eigen bedrijfje te beginnen, dat geldt zeker voor diensten. Begin klein. Het hoeft niet meteen een product te zijn waarmee je een miljoenenbedrijf kunt opzetten."

Dagmar van Lieshout, student International Lifestyle Studies aan de Fontys Hogeschool, richtte samen met studiegenootje Amber Huls holi-yay op, een webwinkel voor hippe reisartikelen.

"Er bleek nog geen overzichtelijke reiswebshop met hippe en trendy reisartikelen te zijn", vertelt Van Lieshout. "We wilden sowieso een eigen bedrijf opzetten, dus kwamen we daarop uit. We zijn eerst een heel schooljaar bezig geweest met de voorbereidingen. Zo hebben we onder meer een doelgroeponderzoek gedaan."

Stage lopen bij je eigen bedrijf

Van Lieshout en Huls maken gebruik van een ondernemersregeling vanuit Fontys. Die maakt het mogelijk om stage te lopen bij het eigen bedrijf en daar eventueel ook af te studeren. Daarnaast kunnen ze gebruikmaken van coaching, een flink netwerk en huisvesting.

Komend studiejaar lopen de twee studentes dan ook een half jaar stage bij holi-yay. "Eerst volgen we nog een minor online marketing. De kennis die we daar opdoen, kunnen we dan weer toepassen tijdens de stage."

Rijk zijn de twee zakenpartners nog niet geworden van hun bedrijfje, maar de webshop is dan ook pas afgelopen juni geopend. Van Lieshout heeft er alle vertrouwen in dat het goedkomt. "We moeten nog twee jaar studeren, daarna hopen we allebei bij de webwinkel te kunnen blijven werken."

Studenten die voor 1 september 2015 met hun studie zijn begonnen en daarmee onder het oude studiefinancieringsstelsel vallen, mogen overigens maximaal 14.456 euro bijverdienen. Wie meer verdient, wordt mogelijk gekort op de studiefinanciering. Wie na die datum is begonnen met studeren, mag onbeperkt bijverdienen, behalve mbo-studenten.

Ook kunnen bijverdiensten gevolgen hebben voor de kinderbijslag. Voor zestien- en zeventienjarigen geldt dat zij maximaal 1.285 euro per kwartaal mogen bijverdienen zonder dat dit hun ouders kinderbijslag kost. In de zomer mag daar nog eens 1.319 euro netto bij opgeteld worden.