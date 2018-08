Elon Musk: 'Als iemand mijn werk beter kan, laat het me vooral weten'

Dat vertelt hij in een interview met de Amerikaanse krant New York Times.

De autofabrikant heeft de afgelopen maanden de productie van zijn auto's flink moeten opvoeren om de productiedoelen te halen en aandeelhouders tevreden te stellen. Eind juli haalde het bedrijf het doel van vijfduizend auto's per week.

"Het ergste is achter de rug, wat Tesla betreft. Maar op persoonlijk vlak moet het ergste nog komen", zegt Musk. Tegen de krant vertelt hij hoe hij soms dagen maakt van meer dan 24 uur, dagen niet buiten de Tesla-fabriek komt en slaapmiddelen moet gebruiken om nog te kunnen slapen.

Musk zegt echter geen reden te zien om af te stappen van zijn dubbelrol als bestuursvoorzitter en CEO. "Als je iemand kent die dit beter kan doen, laat het me vooral weten. Ze mogen de baan hebben. Is er iemand die het beter kan? Ze mogen de teugels direct van me overnemen."

Op zoek naar een Sheryl Sandberg

Ingewijden zeggen tegenover de krant dat bestuursleden vooral door het gebruik van slaapmiddelen bezorgd zijn. Al jaren zou het bedrijf op zoek zijn naar een tweede topvrouw of -man, om de druk van Musk af te halen. Een aantal jaar geleden heeft Tesla nog geprobeerd om Sheryl Sandberg, de COO van Facebook, naar Tesla te halen. Tevergeefs.

Volgens Musk is er momenteel geen zoektocht naar een nummer twee gaande, maar anonieme bronnen zeggen tegenover de New York Times dat die wel onderweg is. De opmerkelijke tweets van Musk zouden daar ook aan bij hebben gedragen.

Musk heeft geen spijt van zijn tweets

De Tesla-oprichter kwam de afgelopen weken namelijk een paar keer in het nieuws met opmerkelijke tweets. Zo noemde hij een duiker die betrokken was bij de Thaise reddingsoperatie vorige maand een pedofiel.

Ook verraste hij velen door aan te kondigen dat hij Tesla van de beurs wil halen, en daarna door te zeggen dat de financiering al rond was.

Maar Musk is niet van plan om te stoppen met Twitter, zegt hij tegen de krant. Hij heeft ook geen spijt, in ieder geval niet van van de tweets over zijn bedrijf (Musk heeft eerder wel zijn excuses aangeboden tegenover de duiker).

Het aandeel Tesla zakte binnen een uur na opening van de beurs in New York zo'n 8 procent.