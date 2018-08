Gesprekken tussen Ryanair en Nederlands cabinepersoneel lopen vast

Dat meldt FNV. De vakbond komt binnenkort met een ultimatum. Als de eisen van FNV niet worden ingewilligd volgen er acties.

Er werken in totaal 83 cabinemedewerkers op de Ryanair-basis in Eindhoven, waarvan dertig daadwerkelijk in dienst bij het bedrijf. De rest werkt via de uitzendbureaus Crewlink en Workforce, die ook zijn betrokken bij de onderhandelingen.

In heel Europa voert Ryanair-personeel actie omdat zij betere arbeidsvoorwaarden willen. Het draait met name om de salarissen en over welk recht wordt gehanteerd. Ryanair hanteert het Ierse recht, wat in veel gevallen minder bescherming biedt dan het Nederlandse.

Ryanair wilde volgens FNV wel nadenken over het invoeren van het Nederlandse arbeidsrecht vanaf 2022, als alle medewerkers voor kiezen.

Voor FNV is dat niet genoeg. "Veel vager krijg je het niet. Onze leden laten zich niet tot 2022 aan het lijntje houden. Zij willen zo snel mogelijk onder het Nederlandse arbeidsrecht vallen en een goede cao hebben", zegt FNV-bestuurder Asmae Hajjari.

Piloten staakten vorige week al

De Nederlandse piloten, vertegenwoordigd door pilotenvakbond VNV, staakten vorige week al. Dat deden ze op dezelfde dag als hun collega's in Duitsland, Zweden, België en Ierland. Zo'n vierhonderd vluchten kwamen daardoor te vervallen; de grootste staking in de geschiedenis van het bedrijf.

Eerder staakte het cabinepersoneel al in Portugal, Spanje, België en Italië. Toen werden er zo'n driehonderd vluchten geschrapt.