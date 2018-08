Koopavonden trekken voor het eerst in jaren weer meer bezoekers

Zakelijk 'Tesla-topman Elon Musk twittert voorbarig over deal rond beursexit' Het lijkt erop dat topman Elon Musk van Tesla opnieuw te snel informatie via Twitter verspreid heeft. Hij liet weten dat hij bij de beursexit van Tesla samenwerkt met de bank Goldman Sachs en investeringsmaatschappij Silver Lake Partners, maar er is waarschijnlijk nog geen officieel akkoord.