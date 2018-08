Maaltijdbezorger Foodora vindt geen koper, stopt in Nederland

Het bedrijf heeft ontslag voor de medewerkers aangevraagd, meldt het bedrijf via een mail aan de medewerkers, die in het bezit is van NU.nl. Vakbond FNV is hierover al ingelicht, bevestigt de bond.

Het bedrijf verwacht dat het werk voor de bezorgers geleidelijk aan af zal afnemen. Contractuele verplichtingen zullen worden nageleefd. Vrijdag vindt er een personeelsbijeenkomst plaats, waarin de medewerkers verder worden ingelicht.

Begin deze maand werd bekend dat het Duitse moederbedrijf, Delivery Hero, van plan was om de onderdelen in Italië, Frankrijk, Australië en Nederland te verkopen. Het bedrijf wil zich richten op markten waar het een leidende positie heeft.

Grote concurrentiestrijd onder maaltijdbezorgers

FNV zegt het stoppen van de dienst niet als een grote verrassing komt, gezien de behoorlijke concurrentie in met name Amsterdam.

Delivery Hero is in Europa een grote concurrent van het Nederlandse Takeaway.com, het moederbedrijf van Thuisbezorgd.nl. Jitse Groen van Takeaway.com liet toen nog weten mogelijk wel interesse te hebben in een overname.

Internationaal gaat het wel goed met het moederbedrijf van Foodora. Het bedrijf zag het aantal orders met 46 procent in de eerste helft van dit jaar stijgen tot 184 miljoen. De omzet steeg met 48 procent tot 357 miljoen euro. Volgende maand volgen de volledige halfjaarcijfers van het bedrijf.