Ondernemers ondanks personeelstekorten positief gestemd

Dat melden onder meer het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), de Kamer van Koophandel en MKB-Nederland op basis van de Conjunctuurenquête Nederland (COEN). De vragenlijst werd voorgelegd aan niet-financiële bedrijven met vijf of meer werkzame personen.

Voor het eerst sinds 2008 hebben ondernemers in de bouw het vaakst van alle sectoren met een tekort aan arbeidskrachten te maken.

Naast de bouwsector worden ook de zakelijke dienstverlening en de sector vervoer en opslag relatief sterk belemmerd door te weinig arbeidskrachten. Hier schommelen de tekorten rond de 30 procent.

Begin 2016 meldde slechts 5 procent van de bedrijven een tekort aan arbeidskrachten als belemmering. Sindsdien is dit percentage elk kwartaal toegenomen, tot 25 procent in het derde kwartaal van 2018.

Positieve stemming zet door

Het tekort bij bouwbedrijven was in het tweede kwartaal nog 19 procent. De stemmingsindicator lag toen volgens de index van het CBS op 27,1 punten. Het ondernemersvertrouwen in de bedrijfstak is nu, ondanks het opgelopen personeelstekort, toegenomen tot 32,5 punten.

Het ondernemersvertrouwen komt in het derde kwartaal uit op 15 gemiddeld, wat 0,8 punten hoger is dan vorig kwartaal. Al sinds 2014 is de stemming onder de ondernemers positief.

Groothandelaren zijn met 20 punten bovengemiddeld positief gestemd en komen 2 punten hoger uit dan in het tweede kwartaal.

Ondernemers in de autohandel en -reparatie zien de zaken niet rooskleurig in. Hun vertrouwen zakte van een matige 6,7 punten in het tweede kwartaal naar 0,8 punten in de min.